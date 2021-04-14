طقس الرياض ليلًا.. سحب رعدية كثيفة ورياح نشطة

المواطن - الرياض

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر أن يشهد طقس الرياض حالة من التقلبات تتمثل في الرياح الرعدية والأتربة المثارة والأمطار المتفاوتة مع تدنٍ في الرؤية.

تقرير الأرصاد حول طقس الرياض

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن هذه الحالة سوف تشمل، الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، مشيرًا إلى تأثر هذه المدن بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية والرياح المثيرة للأتربة.

طقس الرياض في رمضان

وكان مركز طقس العرب قد توقع في تقرير له عن حالة الطقس في الرياض خلال شهر رمضان أن تتأثر منطقة الرياض بما فيها العاصمة بأحوال جوية غير مستقرة بشكل يومي، بحيث تتكاثر السحب وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار على فترات متفرقة، قد تترافق بالرعد أحيانًا، وربما نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الثاني من رمضان 1442، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وعن حركة الرياح السطحية قال المركز إنه ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على البحر الأحمر وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-35 كم/ساعة في حين ستكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.

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