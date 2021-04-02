طقس جدة.. بحر مضطرب وارتفاع الأمواج

المواطن - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تشهد أجواء جدة حالة من عدم الاستقرار الجوي البسيط، فيما ترتفع الأمواج بشكل لافت خلال يومي الجمعة والسبت.

توقعات طقس جدة اليوم

وتوقع المركز أن تتأثر أجزاء واسعة من سواحل جدة يومي الجمعة والسبت بهبوب لرياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج بشكل لافت.

حالة الطقس اليوم

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة ) فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

شارك الخبر







شارك الخبر