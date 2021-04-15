طلب الآسيوي من الأهلي والاستقلال

المواطن - محمد سمعه

وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلبًا لـ الأهلي واستقلال طهران الإيراني، طرفي مباراة اليوم بالجولة الأولى من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

طلب يربك حسابات الأهلي والاستقلال

وقبل انطلاقة اللقاء، كان الاتحاد الآسيوي طلب من الفريقين إجراء عمليات الإحماء في ملعب آخر بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وجاء إجبار الاتحاد الآسيوي لفريقي الراقي والاستقلال على تغيير ملعب الإحماء بدلًا من إجراء الإحماء واللعب على الملعب الرديف بالجوهرة المشعة وفقًا لـ “الرياضية”.

وجاء ذلك رغبة من الاتحاد الآسيوي باللعب مرة واحدة على الملعب الرديف بدلًا من استضافته لعمليات الإحماء والمباراة في آن واحد.

مجموعة الراقي الآسيوية

ويلعب الأهلي في المجموعة الثالثة بالبطولة الآسيوية، التي تضم فريقي الشرطة العراقي والدحيل القطري.

وكشف المدرب الروماني ريجيكامب مدرب الراقي عن تشكيلته التي جاءت مكونة من : “محمد العويس، عبدالباسط هندي، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، عبدالله حسون، إدريس فتوحي، نوح الموسى، عبدالرحمن غريب، ألكسندر ميتريتا، سلمان المؤشر، عمر السومة”.

ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الاستقلال الإيراني، وذلك بعد الخسارة في 6 مباريات متتالية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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