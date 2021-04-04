طلب ريجيكامب مرفوض

المواطن - محمد سمعه

يضع العديد من جماهير النادي الأهلي، آمالهم على المدرب الروماني لورينت ريجيكامب الذي تولى تدريب الراقي لنهاية الموسم، وذلك لقيادة الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية.

وكان ريجيكامب تولى تدريب الراقي، بعد إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، بعد الخسارة من نادي الفتح بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لماذا رُفض طلب مدرب الأهلي؟

وطلب ريجيكامب، من إدارة الراقي رؤية اللاعبين من المدرجات، خلال مواجهة الرائد يوم الخميس المقبل بالجولة الـ25 من دوري المحترفين وفقًا لـ “الرياضية”.

هذا الطلب سوف يُرفض من إدارة الأهلي خاصة أن الوقت ضيق والمدرب ملتزم بتدريب الراقي حتى نهاية الموسم الحالي.

بالإضافة إلى أن أول مباراة للراقي آسيويًا، ستكون بعد أسبوع من مواجهة الرائد دوريًا.

الوقت ضيق في الراقي

وأضافت أن أن ريجيكامب سيصل جدة خلال أيام، من أجل مناقشة ملف الرباعي الأجنبي في قائمة الفريق، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أجاز استبدال القائمة النهائية التي لا تخضع للتعديل، قبل المباراة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا، بـ5 أيام فقط.

وستعقد إدارة الراقي اليوم الأحد في تمام السابعة مساءً جمعية عمومية غير عادية، لمناقشة آخر التطورات في النادي.

شارك الخبر







شارك الخبر