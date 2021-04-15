طيران مسير يستهدف مطار أربيل

المواطن - متابعة

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، يوم أمس الأربعاء، أن طيرانًا مسيرًا استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

وكتب هوشيار زيباري في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “الميليشيات نفسها التي استهدفت المطار قبل شهرين، هي من فعلت ذلك اليوم مرة أخرى”.

تصعيد خطير:

وأضاف: “هذا تصعيد واضح وخطير، وهو هجوم إرهابي آخر بطائرة بدون طيار على المطار لتقويض أمن كردستان العراق”.

قصف صاروخي:

وتعرض مطار أربيل الدولي في كردستان العراق مساء يوم الأربعاء، لقصف صاروخي أدى إلى تعطيل حركة الملاحة فيه.

وقالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق: إن دوي انفجار سُمع في محيط المطار الدولي، وتم توجيه الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

لا خسائر:

وأكد محافظ أربيل أوميد خوشناو أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية جراء الانفجار.

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