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ظهور كرة أبطال آسيا الجديدة بـ مباراة النصر
ضد نادي الوحدات الأردني

ظهور كرة أبطال آسيا الجديدة بـ مباراة النصر

2021/04/14
الساعة 10:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ظهور كرة أبطال آسيا الجديدة بـ مباراة النصر
المواطن - محمد سمعه

خاض الفريق الكروي الأول بنادي النصر، مباراته ضد نادي الوحدات الأردني بالكرة الجديدة لـ بطولة دوري أبطال آسيا وذلك مع انطلاق دور المجموعات للبطولة.

الكرة الجديدة تظهر في ملعب الجامعة: 

ونشر حساب “الرياضية” الكرة الجديدة للبطولة الآسيوية التي ظهرت في ملعب جامعة الملك سعود بـ الرياض خلال مباراة العالمي والوحدات.

كرة دوري أبطال آسيا الجديدة

وكان الشوط الأول بين الفريقين، انتهى بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات في البطولة الآسيوية.

دوري أبطال آسيا يساعد النصر أمام جماهيره:

يذكر أن نادي النصر يسعى للفوز في مباراة الوحدات، وذلك لمصالحة جماهيره بعد الخسارة من نادي ضمك بالجولة الـ25 بثلاثية مقابل هدفين مساء الجمعة الماضية.

وكان النصر تأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بالموسم الماضي، حيث خسر تذكرة الصعود للمباراة النهائية لصالح فريق بيرسبوليس الإيراني.


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