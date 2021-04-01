إعلان نتائج القبول لـ وظائف ديوان وزارة الداخلية والدفاع المدني

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية ‏للشؤون العسكرية، نتائج المقبولين مبدئياً لوظائف المديرية العامة للدفاع المدني، ووظائف ديوان الوزارة على رتب (عريف وجندي ‏أول وجندي ) للرجال.‏

المستندات المطلوبة

ودعت الإدارة المقبولين مبدئياً، لطباعة نموذج موعد المراجعة من خلال منصة “أبشر ـ التوظيف” وإحضاره عند المقابلة، مع أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة مكبرة منها، مع أصل ‏شهادة المؤهل التي تم التقدم بها.

تعليمات للمقبولين

وشملت التعليمات الالتزام بالحضور بالزي الرياضي، وحلاقة شعر ‏ الرأس، مع ضرورة إبراز تطبيق توكلنا عند الدخول، والتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأكدت أن قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله بشكل نهائي وسيتم استبعاد ‏كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط ‏المعتمدة.‏

لوظائف ديوان وزارة الداخلية (اضغط هنا).

لوظائف مديرية الدفاع المدني (اضغط هنا).

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