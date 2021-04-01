إعلان نتائج القبول لـ وظائف ديوان وزارة الداخلية والدفاع المدني

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج المقبولين مبدئياً لوظائف المديرية العامة للدفاع المدني، ووظائف ديوان الوزارة على رتب (عريف وجندي أول وجندي ) للرجال.
المستندات المطلوبة
ودعت الإدارة المقبولين مبدئياً، لطباعة نموذج موعد المراجعة من خلال منصة “أبشر ـ التوظيف” وإحضاره عند المقابلة، مع أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة مكبرة منها، مع أصل شهادة المؤهل التي تم التقدم بها.
تعليمات للمقبولين
وشملت التعليمات الالتزام بالحضور بالزي الرياضي، وحلاقة شعر الرأس، مع ضرورة إبراز تطبيق توكلنا عند الدخول، والتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي.
وأكدت أن قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله بشكل نهائي وسيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
لوظائف ديوان وزارة الداخلية (اضغط هنا).
لوظائف مديرية الدفاع المدني (اضغط هنا).
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