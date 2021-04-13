إيقاف 176 مواطناً ومقيماً في قضايا رشوة وتزوير واستغلال نفوذ

المواطن - الرياض

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (٩٧١) جولة رقابية خلال شهر شعبان 1442هـ، والتحقيق مع (٧٠٠) متهم في قضايا جنائية وإدارية.

وأضافت الهيئة أنه تم إيقاف (١٧٦) مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، المالية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، هيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

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