الرياض تسجل 438 إصابة جديدة والحالات الحرجة 1087 حالة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بعد تسجيل 970 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت منطقة الرياض 438 حالة إصابة جديدة، بينما سجلت منطقة مكة 227 حالة، والشرقية 131، والمدينة المنورة 37 حالة.

بينما سجلت منطقة عسير 28، وحائل 25، وجازان 22، وتبوك 19، والقصيم 14، والحدود الشمالية 14 حالة.

إجمالي الحالات النشطة

وبلغ إجمالي الحالات 405940 حالة، وإجمالي حالات التعافي 398598 حالة، وإجمالي الوفيات 6834 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 9508 حالة، والحالات الحرجة 1087 حالة.

يذكر أن الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، حذر في وقت سابق من خطورة التساهل بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا: “لا نزال نرصد ارتفاعًا بعدد منحنى الإصابات بـ كورونا”.

سلوكيات غير جيدة في رمضان

وأضاف متحدث وزارة الصحة: “رصدنا سلوكيات غير جيدة في الأسواق والمقاهي خلال شهر رمضان”.

وتابع الدكتور محمد العبدالعالي “شهدنا ارتفاعًا في عدد الحالات للإناث بنسبة 55%، وندعو ملاك الأسواق التجارية إلى التقيد بالاحترازات”.

مراكز اللقاحات بجميع المناطق

وكانت وزارة الصحة قد توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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