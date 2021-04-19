تسجيل 970 حالة كورونا جديدة و11 وفاة في السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة⁩ عن تسجيل (970) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (896) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (389,598) حالة ولله الحمد.

يذكر أن الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، حذر في وقت سابق من خطورة التساهل بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا: “لا نزال نرصد ارتفاعًا بعدد منحنى الإصابات بـ كورونا”.

سلوكيات غير جيدة في رمضان

وأضاف متحدث وزارة الصحة: “رصدنا سلوكيات غير جيدة في الأسواق والمقاهي خلال شهر رمضان”.

وتابع الدكتور محمد العبدالعالي “شهدنا ارتفاعًا في عدد الحالات للإناث بنسبة 55%، وندعو ملاك الأسواق التجارية إلى التقيد بالاحترازات”.

مراكز اللقاحات بجميع المناطق

وكانت وزارة الصحة قد توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

الحملة الوطنية خذ الخطوة

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

شارك الخبر







شارك الخبر