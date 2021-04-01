عارف: تصرف المالكي شدني

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي والإعلامي جمال عارف عن التصرف الذي لفت انتباهه في مباراة السعودية وفلسطين أمس الثلاثاء بـ تصفيات كأس العالم.

جمال عارف يُشيد بتصرف المالكي:

وكتب الناقد الرياضي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أكثر ما شدني في منتخبنا أمام فلسطين بعيدًا عن الأهداف الخمسة، روح الفريق الواحد، وهي سمة تعطينا انطباع على أن لاعبي منتخبنا روح واحدة، رغم أنف المتعصبين، هل لاحظتم كيف انفعل عبدالإله المالكي على مدافع المنتخب الفلسطيني، عندما تعرض زميله سالم الدوسري لاحتكاك عنيف؟”.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي كان تمكن من الفوز على المنتخب الفلسطيني بخماسية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، في لقاء شهد حضورًا جماهيريًّا بنسبة 40% وذلك لدعم الأخضر في مبارياته.

سعادة غامرة لـ فهد المولد:

وكان فهد المولد أعرب عن سعادته بالعودة إلى تمثيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مرة أخرى، متمنيًا تحقيق الأخضر لمزيد من الانتصارات.

وقال فهد المولد: “تمثيل الوطن له طعم خاص وإحساس مختلف، سعيد جدًّا بعودتي لتمثيل الأخضر وبالفوز في المباراة بحضور الجمهور السعودي الحبيب”.

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