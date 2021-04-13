عاصفة شمسية قد تدمر الحمض النووي!

المواطن-متابعة

حذر باحث من أن العواصف الشمسية يمكن أن تطلق كميات هائلة من الإشعاع الذي لا يؤثر فقط على تكنولوجيا الأرض، ولكن أيضًا على الحمض النووي للكائنات الحية بمن فيهم البشر.

وكتب أستاذ الحوسبة المرئية في جامعة برادفورد، رامي قهوجي أنه في كثير من الأحيان، تطلق الشمس توهجًا شمسيًا يقذف بدوره الطاقة في الفضاء، ويمكن لبعض هذه التوهجات الشمسية أن تضرب الأرض، وفي الغالب تكون غير ضارة لكوكبنا، ومع ذلك، يمكن للشمس أيضًا إطلاق توهجات شمسية قوية جدًا بحيث يمكنها شلّ تكنولوجيا الأرض.

العاصفة الشمسية عام 1989

وكشفت الدراسات السابقة أن الشمس تطلق شعلة شمسية شديدة كل 25 عامًا في المتوسط، وكان آخرها قد ضرب الأرض في عام 1989، وشهدت هذه العاصفة انقطاع التيار الكهربائي في كيبيك، كندا، حيث يمكن للصخور على الأرض أن تحمل الطاقة الزائدة من الدرع المغناطيسي وتحرثها في الشبكة الوطنية.

وعلاوة على ذلك، يمكن لعاصفة شمسية شديدة أن تسقط أنظمة الأقمار الصناعية، حيث يمكن أن يؤدي قصف الجسيمات الشمسية إلى توسيع الغلاف المغناطيسي للأرض، ما يجعل من الصعب اختراق إشارات الأقمار الصناعية.

كيف تؤثر العاصفة الشمسية على الحمض النووي ؟

والآن، حذر قهوجي من أن طقس الفضاء وقصف الإشعاع يمكن أن يؤثر على الحمض النووي للبشر، موضحًا أنه يمكن أن يكسر الحمض النووي، ما قد يؤدي في النهاية إلى مشاكل مثل السرطان.

وتابع: يمكن للإشعاع أن يؤثر أيضًا على التكنولوجيا والأشخاص، وخلال عواصف الإشعاع الشمسي القوية، يمكن للبروتونات النشطة أن تدمر الدوائر الإلكترونية داخل الأقمار الصناعية والحمض النووي البيولوجي لرواد الفضاء.

وأضاف: ركاب وأفراد الطاقم الذين يحلقون فوق القطب الشمالي سيتعرضون للإشعاع المتزايد، ويمكن لهذه العواصف الإشعاعية أن تخلق أخطاء تجعل عمليات الملاحة صعبة للغاية، ويمكن للبروتونات النشطة أيضًا أن تؤيّن الذرات والجزيئات في الغلاف الجوي، ما يخلق طبقة من الإلكترونات الحرة.

وأردف: يمكن لهذه الطبقة امتصاص موجات الراديو عالية التردد، مما يتسبب في انقطاع الاتصالات عالية التردد، والمعروفة أيضًا باسم راديو الموجة القصيرة، بحسب موقع Express.Uk.co

شارك الخبر







شارك الخبر