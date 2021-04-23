عبدالله عطيف: الهلال لن يتهاون

المواطن - محمد سمعه

أكد عبدالله عطيف، لاعب وسط نادي الهلال، على أن جاهز وفي أفضل حالاته لخوض مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بالجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال مستعد:

وتحدث عطيف في المؤتمر الصحفي قائلًا: “نحن على أتم الاستعداد لخوض مواجهة الغد ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، ونخوض مباراة الاستقلال، ونحن على يقين تام، أننا سنواجه فريقًا مختلفًا عن الذي واجهنا بالجولة الثالثة”.

وتابع عبدالله عطيف: “تحتاج مباراة الغد إلى تركيز ذهني عالي وعدم التهاون، حتى نصل للنقطة العاشرة، ويملك فريقنا لاعبين متميزين في منطقة المحور، وكل لاعب منا يعمل ويجتهد لمساعدة الفريق”.

موعد لقاء الأزرق والاستقلال:

وسيواجه الهلال فريق الاستقلال الطاجيكستاني، غدًا السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “الملز” في الرياض.

جدير بالذكر أن الأزرق كان فاز أول أمس الأربعاء، على فريق الاستقلال الطاجيكستاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات بثلاثية لهدف، حيث سجل للأزرق كل من علي البليهي هدفًا وهتان باهبري هدفين.

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