عبيد الوسمي يتقدم بطلب الترشح للانتخابات التكميلية بالكويت رسميًا

المواطن - متابعة

تقدم عبيد الوسمي رسميًا بطلب الترشح في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، قبل ساعات من إغلاق باب استقبال المرشحين الراغبين بخوض الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة.

عبيد الوسمي يعلن ترشحه أونلاين

وكان الوسمي أعلن يوم أمس عن نيته الترشح في الانتخابات التكميلية عبر تغريدة في تويتر جاء فيها: “ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أعلن ترشحي للانتخابات التكميلية (لمقعد) الأخ د.بدر زايد الداهوم ولحين عودته بإذن الله (ضيفاً) على الدائرة الخامسة وأهلها نسأل الله التوفيق ونسألكم العون والقبول في هذا (الاستفتاء الدستوري )”.

وتفاعل آلاف مع تغريدة الوسمي ولاقى الكثير من الدعم والتشجيع والتأييد حيث أعاد أكثر من 28 ألف شخص التغريدة مع تعليقات حماسية مرحبة بعودته إلى مجلس الأمة الكويتي.

35 مرشحًا في الانتخابات التكميلية

وبلغ عدد المرشحين الذين يتنافسون على مقعد الدائرة الخامسة 35 مرشحاً بينهم امرأتان، حيث تقدم اليوم 7 مرشحين بخلاف الوسمي وهم حمدي نصار العازمي وعبدالله فلاح العازمي، وجاسم دشتي، وكان أول المسجلين اليوم المرشح خالد العمار، وحسن النويعم العازمي، وسعد المفرح العازمي، وحبيب بوعباس بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وقال مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد صلاح الشطي إن هناك لجنة لفحص طلبات المرشحين المتقدمين للانتخابات – التي ستجرى في 22 مايو المقبل – والتأكد من مدى مطابقتها لشروط الترشح، وهي مستمرة في عملها وسوف تقوم برفع تقرير نهائي خلال أيام لوزير الداخلية، مؤكداً أن باب التنازل مفتوح لمن يرغب بالانسحاب عبر التوجه إلى مخفر العدان والمخصص للدائرة الخامسة وذلك حتى آخر 7 أيام قبل يوم الانتخاب.

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