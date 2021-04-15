عدد جرعات لقاح كورونا في السعودية يتجاوز 6.6 مليون جرعة

المواطن - الرياض

تجاوزت جرعات كورونا المعطاة في المملكة اليوم الخميس 6.6 مليون جرعة بحسب موقع الإحصائيات العالمي الخاص بعدد الجرعات المعطاة من اللقاحات حول العالم.

حجز موعد لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق اليوم أن عدم الحضور في الموعد المحدد لأخذ لقاح كورونا يتطلب حجز موعد جديد مرة أخرى من قبل المستفيد، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح والالتزام بالحضور في نفس الموعد.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

حالات كورونا الجديدة

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (985) حالة مؤكدة وتعافي (661) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9249) منها (999) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (402142) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (386102) حالة , كما تم تسجيل عدد(10)حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6791) حالة “رحمهم الله جميعاً” كما تم إجراء (45953) فحصا مخبريا .

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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