عدوى تجعل الدببة السوداء الأمريكية تتصرف مثل الكلاب !

المواطن- متابعة

أُصيبت الدببة السوداء في كاليفورنيا بمرض عصبي غامض جعلها تتصرف مثل الكلاب الأليفة، بل وتتعامل مع البشر بطريقة ودية.

وعلى الرغم من أن ذلك يبدو لطيفاً، إلا أن هذا السلوك غير الطبيعي يقلل بشكل كبير من فرص الدببة في البقاء على قيد الحياة في البرية، ويبدو أن الدببة، التي يبلغ عمرها نحو عام واحد، تعاني من شكل من أشكال التهاب الدماغ المعدي، وهو التهاب في أنسجة المخ يمكن أن تسببه الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات، لكن الأطباء البيطريين غير متأكدين بالضبط من سبب المشكلة أو مدى سرعة انتشارها بين السكان.

أعراض المرض الغريب

وتشمل الأعراض إمالة بارزة في الرأس، وحركات خمول، ورعاش عضلي، ونوبات صرع، والمشي في دوائر ونقص الوزن بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى خوف مدهش تجاه البشر.

وقالت آن براينت، المديرة التنفيذية لرابطة Bear Education Aversion Response التي شاركت في إنقاذ الدببة المصابة: إن الدببة المصابة تلفت انتباهنا لأنها تقترب من الناس بطريقة سلمية وودية وغير عدوانية، وبات سلوكها يشبه سلوك الكلاب وليس الدببة.

وفي العام الماضي، عثر على أربعة حيوانات مصابة بالمرض، وهو أكبر عدد من الحالات منذ اكتشافه لأول مرة في عام 2014، وفقا لإدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا (CDFW).

عدد الدببة السوداء في كاليفورنيا

وارتفع عدد الدببة السوداء في كاليفورنيا من ما بين 10 آلاف إلى 15 ألفا في عام 1982 إلى ما بين 30 ألفا إلى 40 ألفا اليوم، وفقا لـ CDFW، ونتيجة لذلك، فإن الأطباء البيطريين ليسوا قلقين للغاية بشأن تأثيرات المرض على عموم هذه الحيوانات.

وعلى الرغم من ندرة حالات التهاب الدماغ، إلا أن الأعراض جعلت من السهل جدا اكتشاف الدببة المصابة، وقالت براينت لموقع لايف ساينس: تم تشخيص إصابة الدب الأول الذي أنقذته شخصيا بالتهاب الدماغ في مارس 2018، حيث دخلت مدرسة ودخلت فصلا دراسيا وجلست بين الأطفال، وتتصرف كثيرا مثل كلب ودود.

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