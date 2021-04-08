عسيري يُقلص الفارق لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تمكن اللاعب مهند عسيري من تقليص الفارق لـ الأهلي بإحرازه الهدف الأول في شباك نادي الرائد، وذلك خلال المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان عسيري تلقى تمريرة عرضية متقنة من النجم السوري عمر السومة، ليُحرز منها الهدف الأول للراقي بالدقيقة الـ72 من عمر المباراة.

البركاوي يُبدع بالشوط الأول

يذكر أن المغربي كريم البركاوي سجل الهدف الأول للفريق الريداوي بالدقيقة الـ15 من ركلة جزاء بعد خطأ قاتل من المدافع محمد آل فتيل.

ثم نجح اللاعب ذاته في إضافة ثاني الأهداف من ركلة جزاء بالدقيقة الـ24، ثم عاد اللاعب أرنود جوم وأضاف الثالث لـ رائد التحدي بالدقيقة الـ27 من ضربة رأسية.

الأهلي في طريقه للخسارة السادسة

وكان الأهلي خسر 5 مباريات متتالية في دوري المحترفين، قبل مواجهة الرائد اليوم، ويبدو أن الراقي سيكون في طريقه لتلقي الخسارة السادسة تواليًا.

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