عصير القصب يقلل الكوليسترول ويعزز الجهاز المناعي

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضحت أخصائية التغذية بشرى قادري، أن تناول عصير القصب في رمضان يفيد صحة الجسم كثيرًا، والأفضل تناوله طازجًا؛ لأنه سريع الأكسدة ويتغير لونه، ويمكن تناوله بوضع الليمون، كما أنه غني بالمعادن مثل الحديد والكالسيوم والصوديوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم، ويحتوي على فركتوز وجلوكوز والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب1 وفيتامين ب2 وفيتامين ب3 وفيتامين ب5 وفيتامين ب6، ونسبة عالية من البروتين، بالإضافة إلى أحماض عضوية وأملاح معدنية.

خفض نسبة السكر:

وتابعت قائلة في تصريحات إلى “المواطن“: إن أهمية هذا العصير تكمن في كونه يساعد على خفض نسبة السكر في الجسم على عكس الاعتقاد الخاطئ السائد، كما يساهم على دعم الجهاز المناعي للجسم، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات وعلى مواد مضادة للأكسدة تساعد الجسم على مقاومة الأمراض.

كما يحفز عمل إنزيمات الكبد والتي تساعد على طرد السموم، وبجانب ذلك يعالج مشاكل النحافة؛ لاحتوائه على سعرات حرارية ونسبة سكر عالية، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية للجسم والخلايا العصبية والجلدية، كما يمد الجسم بالطاقة ويحسن من أداء الكليتين.

يقلل الكوليسترول الضار:

وبينت أن عصير القصب يعتبر خاليًا من الدهون؛ لأنه غني فقط بالسكر الطبيعي؛ لذا فهو يفيد في تراجع مستويات الدهون الضارة به، كما يقلل الكوليسترول الضار، ويساعد في الحد من مقياس مخزون الكوليسترول الضار في الدم، كما يساعد الحامل على تهدئة المزاج والتخلص من التوتر والتقلبات النفسية التي يمكن أن تحدث خلال فترة الحمل.

عصير القصب غني بالسعرات الحرارية:

واختتمت أخصائية التغذية بشرى بالقول: لا أنصح بتناول عصير القصب قبل السحور لأنه مدر للبول، وقد يزعج الصائم في التوجه إلى دورة المياه بين فترة وأخرى، كما يفضل عدم تناوله يوميًّا؛ لأنه غني بالسعرات الحرارية إذ يحتوي على نسبة 111,43 سعرة حرارية .

ولكن قيمته الغذائية عالية فهو يشتمل على عنصر الكالسيوم الذي يساعد على تقوية الأسنان والعظام، كذلك يحتوي على نسبة من البروتين الذي يساعد علي بناء الخلايا وتعويض التالف منها، ويساعد على حماية الشعر من التساقط والحفاظ على الأظافر.

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