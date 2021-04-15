عقدة يعاني منها الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يأمل الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في تحقيق انطلاقة قوية بالفوز على نادي استقلال طهران الإيراني اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وسبق لـ الراقي أن واجه نادي الاستقلال الإيراني في 4 مباريات سابقة، حيث فاز الفريق الإيراني في 3 مباريات وانتصر الراقي مرة واحدة.

عدد أهداف الأهلي في شباك الاستقلال:

وسجل الراقي في شباك الاستقلال 4 أهداف، بينما سجل الفريق الإيراني في شباك الراقي 8 أهداف في المباريات الـ4 السابقة.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الأهلي والاستقلال الإيراني، انتهت بفوز الأخير بثلاثية دون رد، وذلك في نسخة دوري أبطال آسيا 2020.

وسيواجه الراقي، فريق استقلال طهران في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على “الجوهرة المشعة” في جدة.

6 هزائم متتالية عانى منها الراقي:

وكان الراقي عانى من نتائج متعثرة بالفترة الأخيرة، حيث خسر 6 مباريات متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كان آخرها ضد نادي الرائد بثلاثية مقابل هدفين، الخميس الماضي بالجولة الـ25 من دوري المحترفين.

يذكر أن ريجيكامب، مدرب الأهلي الجديد، سيقود اليوم أول مباراة له ضد الاستقلال الإيراني.

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