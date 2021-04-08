عقوبة جديدة بـ مباراة النصر والفيصلي

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة أحد لاعبي الفيصلي بعد مباراة عنابي سدير أمام النصر في نصف نهائي كأس الملك.

وكان الفيصلي هزم العالمي بهدف دون مقابل، ليعبر إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لمواجهة التعاون المتأهل على حساب الفتح.

الانضباط تُعاقب لاعب الفيصلي

وقررت الانضباط إيقاف إيجور روسي، نجم نادي الفيصلي، مباراة واحدة فقط، بعد حصوله على كارت أحمر، في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة أمام النصر.

وألزمت اللجنة، لاعب الفيصلي بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، بعد أن ثبت لديها إدانة اللاعب.

إيقاف نجم النصر 15 يومًا

وكانت لجنة الانضباط، أصدرت أمس الأربعاء قرارًا بإيقاف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب العالمي لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت وقابلة للتمديد، وذلك بسبب ما بدر منه من تصرفات غير لائقة مع وليد الأحمد لاعب الفيصلي، والكاميرا الناقلة للمباراة.

وفي وقت سابق، قال سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر إن لقطات عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر التي فعلها مع وليد الأحمد لاعب الفيصلي مفبركة وليست حقيقية.

وغرد الصرامي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “نصيحة لرئيس لجنة الانضباط، وأعضائها، سارعوا لتصحيح قراركم، فاللقطة مفبركة، وحمدالله يدعو الله أن يرفع القرار عنه، تذكروا الدعاء سلاح المؤمن، والعاقل اللي يسمع النصيحة”.

ويستعد العالمي لمواجهة نادي ضمك غدًا الجمعة بالجولة الـ25 من دوري المحترفين.

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