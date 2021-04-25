عمر السومة يُعيد بريق الأهلي آسيويًا

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم السوري عمر السومة، في إعادة البريق للأهلي آسيويًا، وذلك بعد تألقه خلال أول 4 جولات من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا من الناحية التهديفية.

وسجل السومة حتى الآن 4 أهداف في أول 4 جولات مع الأهلي، بواقع هدفين في شباك استقلال طهران الإيراني وهدف في شباك الدحيل القطري وهدف في شباك الشرطة العراقي في مباراة أمس السبت.

كيف ساهم عمر السومة في آخر 10 أهداف لـ الأهلي ؟

وبشكل عام فإن السومة ساهم في آخر 10 أهداف لـ الأهلي في جميع المسابقات بنسبة 80%، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف.

موعد المباراة المقبلة لـ الأهلي

وسيواجه الأهلي، فريق الاستقلال الإيراني بعد غد الثلاثاء في تمام الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على الملعب الرديف لاستاد الجوهرة المشعة في جدة.

وكان عمر السومة تحدث بعد الفوز على الشرطة بالأمس قائلًا: “الأهم هو الحصول على نقاط المباراة، من حصولي على جائزة رجل المباراة، وأشكر زملائي اللاعبين على مجهودهم ونتمنى استمرار التركيز في المباريات المقبلة”.

وأضاف مهاجم الأهلي: “مشكلتنا لم تكن مع المدرب فلادان ميلويفيتش والفريق كان بحاجة إلى نفسية جديدة، والمدرب ريجيكامب، مدرب كبير ولديه، تاريخ ونحن متفاهمون معه، وسعدت بالخروج من الفترة الصعبة التي كان الفريق يمر بها”.

وتابع السومة: “من المبكر الحديث عن الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، رغم أنه واحد من طموحاتي”.

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