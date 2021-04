عملة رقمية تصعد بشكل صاروخي بعد تغريدة لـ إيلون ماسك

المواطن- متابعة

ارتفعت العملة الرقمية دوج كوين Dogecoin بشكل صاروخي، اليوم الخميس، بعد تغريدة لرجل الأعمال الأمريكي والملياردير الشهير، إيلون ماسك، تحدث من خلالها عن العملة الرقمية.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021