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عملة رقمية تصعد بشكل صاروخي بعد تغريدة لـ إيلون ماسك
قال إنه سيرسلها إلى القمر 

عملة رقمية تصعد بشكل صاروخي بعد تغريدة لـ إيلون ماسك

2021/04/01
الساعة 3:02 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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عملة رقمية تصعد بشكل صاروخي بعد تغريدة لـ إيلون ماسك إيلون ماسك
المواطن- متابعة

ارتفعت العملة الرقمية دوج كوين Dogecoin بشكل صاروخي، اليوم الخميس، بعد تغريدة لرجل الأعمال الأمريكي والملياردير الشهير، إيلون ماسك، تحدث من خلالها عن العملة الرقمية.

وقال رجل الأعمال الأمريكي الشهير في تغريدة اليوم، إنه سيرسل عملة Dogecoin إلى القمر، وعقب ذلك قفزت العملة الرقمية بنحو 20%، وسجلت ارتفاعًا بنسبة 18.53% إلى 0.0643 دولار.

عملة رقمية تصعد بشكل صاروخي بعد تغريدة لـ ماسك
ارتفاع عملة دوجكوين

نشأة دوج كوين

ويعود تاريخ نشأة دوج كوين إلى قبل نحو 8 أعوام من الآن، حيث تم اختيار شعار أحد الكلاب لها ويرمز لها بالرمز Doge وتمتاز تلك العملة بسرعة تعدينها في مراحلها الأولى، ما يسمح بتداولات أكبر عليها في أوساط المستثمرين.

تحذير من الاستثمار في العملة 

وبلغ العائد على الاستثمار في تلك العملة منذ مطلع العام الجاري نحو 455%، ومع ذلك يحذر محللون من أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها العملة خلال الساعات الأخيرة ربما تأتي بعد تداولها على نطاق واسع في أوساط المستثمرين الهواة على منصة التواصل الاجتماعي Reddit.

وقال رئيس إدراج العملات المشفرة لدى CoinMarketCap: هناك مؤشرات على أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها العملة المشفرة ربما يقف وراءها المستثمرون الهواة الذين يتبادلون الآراء على منصة Reddit والذين يسعون لتغيير القواعد الاستثمارية في وول ستريت.

عملة رقمية تصعد بشكل صاروخي بعد تغريدة لـ إيلون ماسك
إيلون ماسك

 


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