عملة رقمية تصعد بشكل صاروخي بعد تغريدة لـ إيلون ماسك

المواطن- متابعة

ارتفعت العملة الرقمية دوج كوين Dogecoin بشكل صاروخي، اليوم الخميس، بعد تغريدة لرجل الأعمال الأمريكي والملياردير الشهير، إيلون ماسك، تحدث من خلالها عن العملة الرقمية.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

وقال رجل الأعمال الأمريكي الشهير في تغريدة اليوم، إنه سيرسل عملة Dogecoin إلى القمر، وعقب ذلك قفزت العملة الرقمية بنحو 20%، وسجلت ارتفاعًا بنسبة 18.53% إلى 0.0643 دولار.

نشأة دوج كوين

ويعود تاريخ نشأة دوج كوين إلى قبل نحو 8 أعوام من الآن، حيث تم اختيار شعار أحد الكلاب لها ويرمز لها بالرمز Doge وتمتاز تلك العملة بسرعة تعدينها في مراحلها الأولى، ما يسمح بتداولات أكبر عليها في أوساط المستثمرين.

تحذير من الاستثمار في العملة

وبلغ العائد على الاستثمار في تلك العملة منذ مطلع العام الجاري نحو 455%، ومع ذلك يحذر محللون من أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها العملة خلال الساعات الأخيرة ربما تأتي بعد تداولها على نطاق واسع في أوساط المستثمرين الهواة على منصة التواصل الاجتماعي Reddit.

وقال رئيس إدراج العملات المشفرة لدى CoinMarketCap: هناك مؤشرات على أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها العملة المشفرة ربما يقف وراءها المستثمرون الهواة الذين يتبادلون الآراء على منصة Reddit والذين يسعون لتغيير القواعد الاستثمارية في وول ستريت.

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