عودة مدفع رمضان بقلعة صلاح الدين بالقاهرة بعد توقف 30 عاماً

المواطن - متابعة

بعد فترة توقف قاربت الثلاثين عاماً، عاد مدفع رمضان إلى الأضواء، وذلك من ساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

يأتي ذلك بعد قيام وزارة الآثار المصرية بترميمه ليعود انطلاقه من جديد ابتداء من اليوم الثلاثاء أول أيام الشهر الكريم.

وقالت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية إن أعمال ترميم المدفع جاءت في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية ومنها قلعة صلاح الدين الأيوبي.

موعد الإفطار

وأضافت أن المدفع سوف يضرب من جديد لحظة غروب الشمس وعند موعد الإفطار وذلك كل يوم طوال شهر رمضان، بما يضمن الحفاظ على التراث الأثري للقلعة وفي نفس الوقت مواكبة استخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك عن طريق إطلاق شعاع ليزر بجوار المدفع.

وتعود قصة مدفع رمضان إلى عهد السلطان المملوكي خشقدم حين أراد أن يجرب مدفعاً جديدًا وصل إليه.

أول أيام رمضان

وصادف إطلاق المدفع وقت غروب شمس أول يوم من رمضان عام ١٤٦٧م، فظن الناس أن السلطان تعمد إطلاق المدفع لتنبيه الصائمين إلى أن موعد الإفطار قد حان، فخرجت جموع الأهالي إلى مقر الحكم لتشكره على هذه البدعة الحسنة التي استحدثها، وعندما رأى السلطان سرورهم قرر المضي في إطلاق المدفع كل يوم إيذانًا بموعد الإفطار.

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