غداً غرة رمضان في هذه الدول وبروناي الأربعاء

المواطن - الرياض
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند إن يوم غد الثلاثاء غرة شهر رمضان رسمياً في العديد من الدول.
وأوضح المسند في تغريدة له عبر تويتر، أن الدول هي (مصر، العراق، لبنان، إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، اليمن، تونس).
بروناي الأربعاء:
في سياق آخر، أوضح الفلكي خالد الزعاق أن بروناي أعلنت رسمياً أن الأربعاء 14 أبريل هو أول شهر رمضان المبارك.
رمضان في السعودية:
وكانت المحكمة العليا قد أكدت يوم أمس أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان وستعقد جلسة مساء اليوم الاثنين ويصدر قرار بهذا الشأن.
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تعليق واحد
عادل ابو العدالة
نا عندي أهتمامات فلكية و تقاويم و تقول حساباتي ان هلال رمضان 1442 سوف يولد الساعة 5 فجرا من يوم الاثنين12/04 بتوقيت مكة و بغداد و عند غروب هذا اليوم الساعة 6 مساءا يكون عمر الهلال 13 ساعة و لا تستطيع العين المجردة رؤيته ( العين المجردة ترى الهلال عندما يكون بعمر 18 ساعة فاكثر 9 و عليه يكون يوم الثلاثاء 13/04 مكملا لشعبان و ان يوم من رمضان هو الاربعاء 14/04 و الله اعلم .