غوميز الأفضل بمواجهة الهلال وشباب الأهلي

المواطن - مروة نبيل

خطف مهاجم الزعيم، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجومية مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

غوميز يخطف الأنظار:

وتألق بافيتيمبي غوميز بشكل لافت خلال أحداث مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وكان مصدر خطورة الزعيم، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 14 دقيقة فقط.

ونال هدف غوميز إشادة كبيرة، حيث استغل كرة عرضية مميزة من زميله محمد البريك، ليقابلها بلمسة مباشرة بشكل رائع؛ ويهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

الهلال يتجاوز شباب الأهلي:

وانتهت، منذ قليل، مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الزعيم رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

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