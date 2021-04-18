غوميز يهز شباك شباب الأهلي

المواطن - مروة نبيل

نجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، بعد مرور 14 دقيقة فقط على انطلاق اللقاء.

غوميز يسجل الهدف الأول:

ويلعب الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي الآن، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

واستغل غوميز كرة عرضية مميزة من زميله محمد البريك، ليقابلها بلمسة مباشرة ويهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، ليمنح الهلال أفضلية خلال أحداث الشوط الأول.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع أجمك الأوزبكي في الجولة الماضية، فيما يقع شباب الأهلي دبي الإماراتي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

شارك الخبر







شارك الخبر