غيابات بالجملة لـ الاتحاد ضد الباطن

المواطن - محمد سمعه

يُعاني المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، من غيابات عدة عن فريقه، وذلك قبل مواجهة نادي الباطن غدًا الجمعة.

وسيواجه العميد فريق الباطن ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

5 غيابات عن صفوف الاتحاد:

وسيغيب عن صفوف العميد في لقاء الباطن كل من “مارسيلو غروهي، برونو هنريكي، زياد الصحفي، عبدالإله المالكي وعمر هوساوي”.

وفي سياق آخر، كشف الإعلامي علاء سعيد المقرب من البيت الاتحادي أن المدافع عمر هوساوي سيغيب عن تدريبات العميد لمدة 14 يومًا، بعد إصابته في منطقة الحوض في مباراة الهلال الأخيرة، بينما لم تُحدد بعد مدة غياب المدافع الصحفي.

عمر هوساوي يرد على اعتذار جوميز:

وفي وقت سابق، حرص اللاعب عمر هوساوي مدافع نادي الاتحاد على الرد على اعتذار المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، بعد أن تسبب الأخير في إصابة الأول خلال مباراة الفريقين.

وأكد عمر هوساوي على أنه يعلم أن لاعب الهلال لم يقصد إيذاءه، مضيفًا أن ما حدث بينه وبين مهاجم الهلال كان مجرد احتكاك طبيعي وفقًا لـ“الاقتصادية”.

ويحتل العميد حاليًّا، المركز الثالث بـ جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 45 نقطة، بعد الفوز على نادي الهلال بثنائية دون مقابل.

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