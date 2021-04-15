غير مؤهل وتجاوز مدة الاعتراض فهل يمكنه التسجيل في حساب المواطن؟

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكن إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى وذلك لأنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج.

تعديلات حساب المواطن:

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