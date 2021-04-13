فاسكيز والريال يقتربان من النهاية!

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن علاقة ريال مدريد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، لوكاس فاسكيز اقتربت من النهاية، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرًا.

إصابة لوكاس في الكلاسيكو:

وكان لوكاس فاسكيز قد تعرض لإصابة بالتواء في الرباط الصليبي الخلفي للركبة خلال كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، ولم يستطع استكمال المباراة؛ ليُغادر الملعب مصابًا، قبل أن يتأكد غيابه لنهاية الموسم.

ولعب ريال مدريد ضد برشلونة، ونجح المرينغي في الفوز بهدفين مقابل، ليتقدم إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد.

فاسكيز قد يرحل عن الريال:

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن إصابة فاسكيز جاءت في توقيت حساس للغاية، حيث يحتاج حاليًّا لاتخاذ خطوات حاسمة بخصوص مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الإصابة الأخيرة، التي ستبعد لوكاس لعدة أشهر، بالإضافة للوضع الاقتصادي لنادي ريال مدريد، قد تغلق ملف التجديد نهائيًّا.

وينتهي عقد لوكاس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري، وكانت مفاوضات التجديد قد توقفت مؤقتًا، بسبب عدم الاتفاق على بنود التعاقد، وارتبط اسمه بالانتقال إلى بايرن ميونيخ أو ميلان.

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