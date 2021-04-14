فاوتشي: اطمئنوا واستمروا بأخذ اللقاحات المضادة لـ كوفيد19

المواطن - متابعة

بعد التوصية بتعليق لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد، قال خبير الأمراض المعدية والمستشار الطبي للبيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، أن ذلك لا يعني الخوف من أخذ اللقاحات عموما، داعيا الأميركيين للاستمرار في المشاركة بحملة التطعيم.

جونسون آند جونسون:

ووفقا لقناة الحرة فإن فاوتشي، أوضح في مقطع فيديو نشره البيت الأبيض بأنه رغم ندرة حالات تجلط الدم فإنه تقرر وقف لقاح جونسون آند جونسون لسببين، هما التحقق بشكل أكبر مما حدث، ولتنبيه الأطباء إلى سؤال المرضى الذين لديهم مثل هذه الأعراض عما إذا كانوا قد تلقوا تطعيما مؤخرا.

حالات نادرة جدا:

وطمأن الأشخاص الذين تلقوا تطعيم جونسون آند جونسون ودعاهم لعدم الخوف، لأن الحالات التي تم رصدها نادرة للغاية، مشيرا إلى أن تلك الحالات سُجلت لدى ستة أفراد من بين 6.86 مليون شخص تلقوا اللقاح الذي أظهرت تجاربه السريرية فعالية عالية.

لقاحات بديلة:

وأكد فاوتشي بأن الإدارة الأميركية ستقوم بتنبيه جهات التوزيع إلى ضرورة إعطاء لقاحات بديلة للأشخاص الذي حجزوا مواعيد للحصول على جونسون آند جونسون، مبينا أن نحو 120 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المتوافرة ولم يحدث ما يثير القلق، منوها إلى أن خطر التقاط عدوى كوفيد-19 أكبر بكثير من أي عوارض لأخذ اللقاحات.

6 حالات تجلط بالدم:

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي إيه) أوصت بوقف التطعيم بـ جونسون آند جونسون بينما تدرس بالشراكة مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حالات ست نساء، تبلغ أعمارهن بين 18 و48 عاما، لنوع نادر من تجلط الدم في الدماغ مع انخفاض عدد الصفائح الدموية لديهن، خلال فترة ما بين ستة إلى 13 يوما من تلقيهن اللقاح

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