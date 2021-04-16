فايزر تعلن عن موعد تلقي الجرعة الثالثة من لقاحها

المواطن - متابعة

قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا إنه من المحتمل أن تكون الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد-19 مطلوبة بعد 12 شهرًا من الجرعة الثانية، وذلك وفقًا لتصريح له عبر قناة سي إن بي سي نيوز الأمريكية.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة:

وأوضح بورلا أن اللقاح قد يكون مهمًا للغاية، خاصة للأشخاص الذين يمكن أن يكونوا عرضة للإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن اللقاحات ستكون أداة مهمة في مكافحة السلالات شديدة العدوى من كورونا المستجد.

تطعيم سنوي:

وتابع بالقول: يمكن أن يكون التطعيم ضد كوفيد-19، لمن هم عرضة للإصابة بشكل سنوي، مثلما هو الأمر بالنسبة للقاحات الإنفلونزا الموسمية.

جرعات لقاح كوفيد-19:

كما نوهت القناة الأمريكية إلى تزايد المخاوف حول عدم كفاية جرعات اللقاح المضاد لـ كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة بعد وقف الولايات المتحدة التطعيم باستخدام لقاح جونسون آند جونسون الذي ذكرت مصادر طبية حكومية بأنه تسبب في الإصابة بجلطات.

بخاخ أنفي مضاد للفيروسات:

وفي سياق متصل أعلنت بريطانيا عن نتائج التجارب السريرية التي تشير إلى أن بخاخ أكسيد النيتريك الأنفي “سانوتايز” يمثل علاجًا آمنًا وفعالًا مضادًا للفيروسات، ويمكن أن يمنع انتقال عدوى فيروس كورونا ويحد من نشاطه ويقلل من شدة الأعراض والأضرار لدى المصابين بالفعل.

تقليل نسبة نشر الفيروس:

وأفادت الدراسات التي تم إجراؤها حول البخاخ الأنفي بأن المرضى الذين استخدموه قل احتمال نشرهم للفيروس بأكثر من 95% خلال 24 ساعة من العلاج، وبنسبة تزيد على 99% في 72 ساعة.

منع انتشار المرض:

وتم تصميم بخاخ “سانوتايز” الأنفي لقتل الفيروس في الشعب الهوائية العلوية، ومنعها من الاحتضان والانتشار إلى الرئتين، حيث يعمل على منع انتشار الفيروس ودخوله ويوقف تكاثره في تجويف الأنف، ما يقلل من الحمل الفيروسي.

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