فرنسا تعلن انخفاض أعداد مرضى كورونا في المستشفيات

المواطن - متابعة

قالت وزارة الصحة الفرنسية السبت 17 إبريل: إن عدد مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات انخفض، وذلك في مؤشر على تراجع الضغط الذي يشهده النظام الصحي بالبلاد.

تراجع الأعداد:

ووفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، فإن بيانات الوزارة أظهرت أن عدد مرضى كورونا، في وحدات الرعاية الفائقة سجل 5877 أمس السبت، متراجعًا 37 حالة عن اليوم السابق.

وتراجع أيضًا عدد المرضى بالمستشفيات بواقع 143 مريضًا إلى 30329 في خامس تراجع على التوالي خلال سبعة أيام.

فرض العزل العام:

وفرضت فرنسا عزلًا عامًّا هذا الشهر في مسعى لكبح موجة ثالثة من العدوى.

ثامن أعلى معدل وفيات بالعالم:

وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا بفرنسا أكثر من 100 ألف الخميس، وهو ثامن أعلى معدل في العالم.

شارك الخبر







شارك الخبر