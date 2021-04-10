فريق ميداني لمتابعة تقديم الخدمات بالمسجد الحرام في رمضان

المواطن - الرياض

قام مدير الإدارة العامة للتوسعة الشمالية، المهندس فارس بن محمد المطرفي، برئاسة فريق ميداني يضم عددًا من مديري العموم والإدارات العاملة بالمسجد الحرام، بجولة تفقدية ميدانية على عدد من المواقع بالتوسعة السعودية الثالثة.

وتم خلال الجولة الاطلاع على عدد من الملاحظات وحصرها للعمل على سرعة إصلاحها.

متابعة حثيثة لأداء سير العمل:

وذكر المهندس فارس المطرفي أن وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام وبإشراف ومتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، تعمل على قدم وساق لإنهاء الملاحظات التي يتم رصدها بأسرع وقت لينعم المصلون بتسهيل أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة في شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الجهود على إثر تنسيق دائم لما وصلت إليه، ومتابعة حثيثة لأداء سير العمل، والتأكد من جاهزية منظومة اللوحات الإرشادية بالمسجد الحرام وساحاته للمسارات المعتمدة بخطط التفويج كدليل متكامل يوضح أماكن الدخول والخروج ومناطق الصلوات بالملصقات وتباعد المصلين في ظل جائحة كورونا.

تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن:

وأكد المهندس فارس المطرفي أنه في ظل ما توليه القيادة الرشيدة- أيدها الله- ننعم باهتمام بالغ لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

ورفع المطرفي شكره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على دعمه للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، والشكر موصول لسعادة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام؛ لما يوليانه من متابعة مستمرة وميدانية، كما شكر الجميع على جهودهم وحرصهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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