فضيحة فساد تهز المقر الرئاسي في كوريا الجنوبية

المواطن- متابعة

قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، إنه أصدر تعليماته للنظر على الفور وبشكل شامل في مزاعم الفساد التي تورط فيها سكرتيره للثقافة.

استغلال المنصب لكسب الثراء

وبحسب وكالة يونهاب، فقد جاءت هذه الخطوة، اليوم الأربعاء، بعد تقرير إخباري يفيد بأن شركة محلية أنشأها السكرتير، جون هيو غوان، فازت بعشرات العقود بقيمة إجمالية 5.1 مليار وون (4.5 مليون دولار أمريكي)، مع حكومة مدينة سيؤول أثناء عمله كمسؤول كبير في مكتب المدينة في الفترة من 2014 إلى 2018.

وتم تعيين جون، الأمين العام السابق لمجلس الفنون الكوري، في منصبه في المكتب الرئاسي في مارس.

إساءة لفظية من مسؤول

كما أمر الرئيس مون، بإجراء تحقيق في قضية منفصلة للادعاء بأن كيم وو نام، رئيس هيئة السباقات الكورية (KRA)، أساء لفظيا إلى أحد موظفي (KRA) لرفضه تعيين أحد مساعديه السابقين في الجمعية الوطنية، وقد خدم كيم ثلاث فترات كنائب برلماني.

وأمر الرئيس مون السكرتير الرئاسي الكبير للشؤون المدنية والعدالة بـ التأكيد التام على الحقائق ذات الصلة و اتخاذ إجراءات حازمة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم المكتب الرئاسي لـ كوريا الجنوبية، كانغ مين سوك.

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