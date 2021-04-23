فض الشراكة هدف النصر

المواطن - محمد سمعه

يواجه الفريق الكروي الأول بـ النصر، مساء اليوم الجمعة، فريق فولاد الإيراني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

النصر يرغب في اقتناص النقطة الثامنة

ويهدف العالمي بقيادة المدرب البرازيلي مانو مينيز إلى الفوز على فولاد، والوصول للنقطة الثامنة من أجل الانفراد بصدارة المجموعة الرابعة التي يتشاركها حاليًا مع الفريق الإيراني.

وسيلعب العالمي مع فريق فولاد اليوم في تمام التاسعة مساءً على ملعب ” مرسول بارك” حيث يسعى العالمي للفوز على فولاد، الذي تعادل معه الثلاثاء الماضي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن أصفر العاصمة كان وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نسخة عام 2020، ولكنه ودع البطولة على يد فريق بيرسبوليس الإيراني.

مينيز جاء لإنقاذ الوضع

وكانت إدارة النصر، قررت تعيين المدرب مينيز لتدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب الكرواتي ألين هورفات، الذي تمت إقالته وذلك بسبب الخسارة من ضمك بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن إدارة مسلي آل معمر، كانت أعلنت عن منح المدرب هورفات هو وكامل طاقمه المساعد مستحقاتهم، وذلك قبل مغادرة السعودية.

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