فلاتة يخطف الأسبقية لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تمكن اللاعب عبدالمحسن فلاتة من إحراز الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك الهلال، وذلك ضمن مباراة الفريقين، المقامة حاليًّا بالجولة الـ25.

وتمكن فلاتة من الارتقاء وإحراز الهدف الأول للعميد من ضربة رأسية في الدقيقة الـ26، في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب “الشرائع” في مكة المكرمة.

مدرب الاتحاد يستبعد بريجوفيتش:

وكان المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، قرر استبعاد اللاعب بريجوفيتش من قائمة العميد لمباراة الهلال.

وجاءت تشكيلة الاتحاد قبل الكلاسيكو مكونة من : “غروهي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، عمر هوساوي، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، كريم الأحمدي، عبدالعزيز الجبرين، عبدالعزيز البيشي، جاري رودريغيز، رومارينيو، فهد المولد”.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “راكان النجار، عبدالمحسن فلاتة، محمد العوفي، عوض الناشري، حمد المنصور، عبدالرحمن اليامي، عبدالرحمن العبود، أحمد باحسين، هارون كمارا”.

تشكيلة الهلال:

أما تشكيلة الهلال فجاءت مكونة من : “المعيوف في حراسة المرمى، محمد البريك، جانج هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، سيباستيان جيوفنكو، لوسيانو فيتو، بافيتيمبي جوميز”.

وجاءت القائمة الاحتياطية للهلال مكونة من : “حبيب الوطيان، متعب المفرج، محمد جحفلي، عبدالله عطيف، أمير كردي، محمد كنو، فواز الطريس، هتان باهبري، صالح الشهري”.

شارك الخبر







شارك الخبر