فلادان يُهاجم إدارة مؤمنة

المواطن - محمد سمعه

استرجع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني السابق لـ الأهلي ذكرياته وفترته عندما كان مدربًا للراقي قبل أن تتم إقالته.

فلادان يُعدد أسباب رحيله عن الأهلي

وتحدث المدرب الصربي قائلًا لـ موقع Mozzart Sport إن عدم اهتمام إدارة الراقي، بالتعاقد مع الصفقات التي أرادها في فترة الانتقالات الشتوية، تسببت في سقوط الفريق الكروي الأول ومعاناته.

وأضاف فلادان أن النادي فشل في استقطاب اللاعب الذي كان يبحث عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مضيفًا أن عدم وجود البديل في الفريق، أثر بالسلب على نتائجه.

وواصل مدرب الأهلي السابق حديثه قائلًا: “أشعر بالأسف، كانت لدينا فرصة كبيرة للقتال من أجل لقب الدوري، لأن الأهلي يمتلك الكثير من اللاعبين الجيدين، المشكلة أننا لعبنا الكثير من المباريات في غياب الأجانب السبعة بشكل كبير، غالبًا ما كان هناك لاعبان فقط أو ثلاثة فقط من الأجانب في كل مباراة”.

وتابع: “خلال فترة التوقف، رأينا أننا ابتعدنا عن كافة طموحات الفريق، ولم تعد الأجواء كما كانت من قبل، فاتفقنا على إنهاء العقد”.

وباء كورونا يضع الأندية في أزمة

وأشار مدرب الأهلي السابق إلى أن إلغاء الرعاة لعقودهم مع الأندية بسبب وباء كورونا، أدى لتراكم الديون على الأندية، مما أدى لطلب اللاعبين بالمستحقات المتأخرة وإلا فسخ العقد.

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