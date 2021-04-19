فلورنتينو بيريز يُغضب اليويفا والفيفا

المواطن - محمد سمعه

تسبب الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني في إثارة غضب كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعد أن تحدث عن إنشاء دوري السوبر الأوروبي.

ريال مدريد يؤسس و11 ناديًا ينضم

وكان ريال مدريد تصدر قائمة الأندية المؤسسة لـ دوري السوبر الأوروبي التي يشارك فيها حاليًا 12 ناديًا وهم” الريال، ميلان الإيطالي، آرسنال الإنجليزي، أتلتيكو مدريد، تشيلسي الإنجليزي، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، يوفنتوس الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر سيتي الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، توتنهام هوتسبير الإنجليزي”.

ويكمن نظام البطولة، في مشاركة 20 ناديًا منهم 15 ناديًا مؤسسًا بالإضافة لـ 5 فرق تتأهل بشكل سنوي طبقًا لما حققته في الموسم السابق.

وتُلعب مباريات السوبر الأوروبي الجديد منتصف الأسبوع، وكل الأندية ستواصل التنافس في دورياتها المحلية كما كان النظام قديمًا، ليكون دوري السوبر الأوروبي مشابهًا لنظام بطولة دوري أبطال أوروبا.

بيريز يرد على الفيفا

وكان فلورنتينو بيريز قال بأنه سيتولى منصب رئيس أندية دوري السوبر الأوروبي الجديد، كما أنه رد على الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه سيُنشئ كأس عالم خاصة بالمنتخبات، في حال رفض الفيفا مشاركة لاعبي أندية السوبر الأوروبي مع منتخباتهم في مونديال 2022 المقرر إقامته في قطر بديسمبر في العام المقبل.

وجاءت فكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي الجديد بين الأندية الأوروبية القوية ماليًا، من أجل زيادة المداخيل لديها بسبب التأثر اقتصاديًا نتيجة جائحة كورونا التي بدأت الانتشار في العالم مطلع عام 2020، التي أثرت على كل النواحي المالية بالنسبة للأندية في العالم.

يذكر أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني كان رفض المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

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