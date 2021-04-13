فلورين: حمدالله محترف وسيرد في الملعب

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الروماني سوريانيو فلورين، أن أزمة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لن تؤثر عليه في مباراة الوحدات الأردني.

فلورين يؤكد صعوبة المواجهة ويُشيد بـ حمدالله:

وتحدث المدرب الروماني عن مواجهة النصر ضد الوحدات، قائلًا: “هذه أول مباراة آسيوية للفريق، هدفنا الفوز؛ لأن لدينا فريقًا جيدًا، ومن المهم أن نبدأ بانتصار، وهذا ما نعمل عليه”.

وتابع فلورين تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الذي عُقد، مساء اليوم الثلاثاء: “لن يؤثر موضوع حمدالله السابق عليه، هو لاعب محترف وكبير، وسيثبت ذلك غدًا”.

وواصل المدير الفني لنادي النصر تصريحاته قائلًا: “بالنسبة لي غدًا مباراة مهمة جدًّا، وليس مهمًّا من سيأتي أو ماذا سيحدث لاحقًا، ويجب أن نضع كل تركيزنا وجهدنا من أجل الانتصار”.

واختتم فلورين تصريحاته قائلًا: “تابعت الفريق ومبارياته، صحيح كانت لدينا مشكلة في آخر مباراتين، لكن لدينا فريق بعناصر ممتاز، وسنعمل من أجل الفوز”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواجهة نظيره الوحدات الأردني، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021، ثم يواجه السد القطري، السبت المقبل.

الانضباط توقف حمدالله:

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إيقاف حمدالله لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت عن خوض المباريات الرسمية، حين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب.

وكانت عدسات الكاميرات قد رصدت المهاجم النصراوي وهو يقوم بحركة غير أخلاقية، تجاه نجم فريق الفيصلي، وليد الأحمد، خلال مباراتهما، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، وسط مطالبات بتوقيع عقوبة على المهاجم المغربي.

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