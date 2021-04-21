فنون الرياض تنظم ملتقاها المسرحي للعروض المبتكرة في الهواء الطلق

المواطن - حسن عسيري - الرياض

أعلن مدير عام الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون – فنون الرياض- المخرج عامر بن جاسم الحمود عن عزم الجمعية إقامة ملتقى الرياض المسرحي للعروض المبتكرة في دورته الأولى، خلال الفترة من 17 إلى 20 ذي القعدة الموافق 27 – 30 يونيو، والذي تنفذه فرقة شباب المسرح، حيث تقدم العروض المسرحية في المسرح المفتوح بساحات الجمعية.

وذكر الحمود في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في قاعة محمد الشدي بمقر الجمعية وسط حضور عدد كبير من المسرحيين أن الدورة الأولى من الملتقى تم تسميتها بأحد رموز المسرح الفنان الكبير محمد الطويان، تقديرًا وترسيخًا لدوره الكبير والرائد في خدمة المسرح السعودي.

فنون الرياض تحفز الفرق المسرحية :

وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تحفيز الفرق المسرحية على تقديم عروض مبتكرة وإبداعية من خلال إيجاد جو تنافسي بين المشاركين، والمساهمة في تطوير هذه العروض، وإثراء ودفع الحركة المسرحية في مدينة الرياض، واكتشاف وإبراز المواهب المسرحية على مستوى التمثيل والإخراج والنص، ودعم المواهب الشابة وتمكينها للتقدم في مسارها نحو الاحتراف، وتوفير الفرص وتمكين الشابات الممثلات والمتخصصات في المسرح للمشاركة إلى جانب الشباب، إضافة لتشجيع المبدعين من فناني المسرح ومنتجيه الشباب في مدينة الرياض، و تبادل التجارب والخبرات المسرحية بين المشاركين، وتأكيد أهمية الشباب باعتبارهم يملكون فنًا متجددًا.

جوائز أفضل عرض مسرحي :

وأوضح أن الملتقى حدد جوائز لأفضل عرض مسرحي، وأفضل إخراج، والنص المبتكر، والديكور المبتكر، وجائزة النجم الواعد، والنجمة الواعدة، وأفضل ممثل أول في المهرجان، وأفضل ممثلة أولى في المهرجان، وأفضل ممثل ثاني، وأفضل ممثلة ثانية، إضافة لجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

شروط المشاركة :

وبيّن مدير عام جمعية فنون الرياض والمشرف العام على ملتقى الرياض المسرحي للعروض المبتكرة أن شروط المشاركة تتمثل في أن تكون المسرحية جديدة ويتم إنتاجها في ورشة عمل مسرحية مع الفرقة بإدارة مخرج المسرحية، وأن تقدم الفرقة نسخة من نص المسرحية مجاز من الجهات المختصة وإرساله على البريد الإلكتروني الخاص بالملتقى، وتقديم معلومات عن فريق العمل وصورهم والنص ومدة العرض، والمكان المفتوح المقترح للعرض وغيرها من المعلومات التي تحددها اللجنة، وألا يقل زمن عرض المسرحية عن ثلاثين دقيقة ولا يزيد عن 45 دقيقة، ولا يدخل في المنافسة العرض الذي يتجاوز المدة الزمنية المحددة.

وأضاف أنه يفضل أن تكون فكرة العرض المسرحي قائمة على الابتكار والتجديد، ولا يزيد عدد المشاركين عن 15 شابًا وشابة في نفس العرض، على أن يتم تعبئة استمارة التسجيل المخصصة لذلك.

شارك الخبر







شارك الخبر