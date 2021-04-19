فهد المولد ضيفًا اليوم بـ برنامج رامز عقله طار

المواطن - محمد سمعه

يحل النجم فهد المولد لاعب نادي الاتحاد ضيفًا اليوم الاثنين في برنامج المقالب الشهير “رامز عقله طار” الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال.

تفاصيل برنامج رامز جلال

ويُقدم البرنامج من خلال أحد مدن الألعاب الترفيهية في الرياض، حيث تكمن فكرة البرنامج في اصطحاب الضيف لتقديم دعاية إعلامية للمدينة الترفيهية وممارسة بعض الألعاب فيها ثم إجباره على القفز في المياه من مسافة عالية، ويظهر له رامز جلال يكشف له تفاصيل المقلب.

ويذاع البرنامج عبر قناتي MBC 1 و MBC Masr.

فهد المولد أول رياضي سعودي يظهر بـ البرنامج

جدير بالذكر أن البرنامج سبق له وأن استضاف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي المصري ومنتخب مصر، كما سيستضيف مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة مثل مروان محسن مهاجم الأهلي والحارس محمود عبدالرحيم “جنش” حارس مرمى نادي الزمالك.

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