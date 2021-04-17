فهد المولد يبكي

المواطن - محمد سمعه

دخل اللاعب فهد المولد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، في نوبة من البكاء، وذلك بعد تعادل فريقه بدون أهداف ضد نادي الباطن.

وفقد الاتحاد فرصة ثمينة في الصعود لـ صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد وصوله للنقطة رقم 46 ليحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب.

فهد المولد يعتذر لجماهيره بالبكاء:

ونشر مصور مباريات الدوري السعودي، المصور ياسر بخش في “تويتر” صورًا للنجم المولد وهو يبكي بعد ضياع فرصة الفوز على الباطن، والصعود إلى الصدارة بعد الفشل في استغلال انشغال الهلال آسيويًّا وتأجيل مباراة الشباب بالجولة الـ26 حتى السابع من مايو.

وقدم فهد المولد أداءً سيئًا من الناحية الفنية، وذلك خلال مباراة الباطن، كما تعرض لانتقادات عديدة منذ بداية الموسم.

الاتحاد ثالثًا بعد التعادل:

ويتواجد نادي الهلال، في صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، أما نادي الشباب فيتواجد بالمركز الثاني برصيد 48 نقطة، ويحتل الاتحاد المركز الثالث بـ جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة.

أما نادي التعاون فيتواجد بالمركز الرابع برصيد 41 نقطة.

وستقام اليوم السبت، مباراتان بالجولة الـ26 من دوري المحترفين بمواجهة الفتح وضمك، والوحدة ضد الاتفاق.

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