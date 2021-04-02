فوائد المشي في رمضان

المواطن- محمد داوود- جدة

نصح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، بضرورة الاستفادة من المماشي التي خصصتها أمانات المدن لممارسة رياضة المشي يوميًّا بعد أداء صلاة التراويح في رمضان، إذ إن ذلك يساعد الجسم على عدم الشعور بالكسل والخمول بجانب الوقاية من الأمراض وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية، وخفض مستوى الكولسترول الضار في الجسم، وتعزيز صحة العظام، والحفاظ على مرونة المفاصل وقوة العضلات، وتحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم.

المشي أسهل الرياضات:

وقال في تصريحات إلى “المواطن“: إن بعض الأفراد يتحججون في رمضان بعدم وجود الوقت الكافي لممارسة أي رياضة، ولكن المشي من أسهل الرياضات التي لا تحتاج إلى أجهزة أو معدات أو وقت طويل، لذا يجب الحرص على ذلك فهناك مجموعة من الأمراض يحميها المشي يوميًّا لمدة نصف ساعة وهي (أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، داء السكري النوع الثاني، القلق والاكتئاب، هشاشة العظام، سرطان الثدي والقولون، حدوث جلطات الدم)، فالمشي يخلّص الجسم من غالبية الطاقات السلبية التي يكتسبها على مدار اليوم، ويمنع الدخول في حالات نفسية، إذ أجمعت أعداد كبيرة من الدراسات والأبحاث العلمية على أن المشي يمكن أن يكون علاجًا لعدد كبير من الأمراض، فمجرد السير يوميًّا عدة خطوات بسيطة يؤدي إلى تنشيط خلايا الدماغ وتقوية الذاكرة وخلق حالة من الإبداع في التصرفات.

تحسين المزاج والرفاهية:

وتابع أن الدراسات أوضحت أن مجرد الخروج من المنزل والتحرك له دور كبير في تحسين المزاج والرفاهية، ويخلق لدى الفرد حالة من الانتعاش وتجديد النشاط، بجانب تحسين الصحة العقلية، نتيجة تحسن المزاج، كما يساعد المشي في تحسين أعراض التوتر والقلق، بالإضافة إلى ذلك يساعد المشي بشكل فعال على إنقاص الوزن، حيث وجد باحثون في كلية طب هارفارد أن المشي بانتظام يمكن أن يخفض من تأثيرات 32 جينًا تعزز مشكلة السمنة في جسم الأشخاص، وبالإضافة إلى ذلك يساعد المشي على تعزيز الجهاز المناعي، إذ أظهرت دراسة أجريت بجامعة في ولاية كارولينا الشمالية، أن المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم يعمل على زيادة مستوى الخلايا في جهاز المناعة داخل الجسم.

حذاء مناسب والإحماء:

ودعا محمد إلى ضرورة اختيار حذاء مناسب وداعم ذي كعب متين وبطانة مرنة وسميكة لامتصاص الصدمات، ولا يسبب تقرحات بالجلد، وارتداء ملابس مريحة ذات ألوان زاهية عند المشي ليلًا خارج المنزل، ويمكن اصطحاب قارورة الماء وتناوله عند الشعور بالعطش على ألا يكون الماء مثلجًا، ومن النصائح التي يجب اتباعها هي التسخين (الإحماء) بمعنى المشي البطيء لمدة خمس إلى عشر دقائق لتسخين العضلات وتهيئة الجسم للرياضة.

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