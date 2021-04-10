فوز قاتل لـ الفتح ضد الفيصلي بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الفتح فوزًا قاتلًا على الفيصلي بثلاثية لهدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الفيصلي والفتح:

وتقدم عنابي سدير بالهدف الأول عبر اللاعب جوليو تافاريس بالدقيقة الـ19، وتعادل قاسم لاجامي لفريق الفتح بالدقيقة الـ23.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق عنابي سدير من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب هشام فايق بالدقيقة الـ50 ثم تعادل اللاعب الهولندي ميتشيل تي فريدي للنموذجي بالدقيقة الـ68.

الفتح صعد للثامن:

وتمكن اللاعب كويفا من تسجيل الهدف القاتل وهدف الفوز لـ الفتح بالدقيقة الـ92

وتجمد رصيد عنابي سدير بعد الخسارة عند30 نقطة، بينما أصبح رصيد الفتح 34 نقطة.

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