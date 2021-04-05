فيتوريا سبب عدم الانضباط بالنصر

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي الرياضي محمد الدويش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سابقًا، البرتغالي روي فيتوريا، مؤكدًا أنه سبب حالة عدم الانضباط في صفوف العالمي.

الدويش ينتقد فيتوريا:

وقال محمد الدويش: “فيتوريا هو الذي أوجد بيئة عدم الانضباط وقلة التدريب والإجازات والسفرات بمباركة من الحلافي وترحيب من نجوم الفريق وعلى رأسهم حمدالله”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “توقعت أنّ هورفات وحسين عبدالغني سيغيران هذه البيئة غير الاحترافية في النصر حاولا وعجزا.. حمدالله أقوى من وقف ضد محاولتهما!”.

وكانت الإدارة النصراوية السابقة برئاسة صفوان السويكت قد أقالت فيتوريا ومساعديه، يوم 27 ديسمبر الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وكلفت مدرب شباب العالمي ألين هورفات بتولي المهمة بشكل مؤقت.

النصر هذا الموسم:

ولعب النصر ضد الفيصلي بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز عنابي سدير بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره ضمك، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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