فيجسا وميتريتا يُهددان بفسخ العقد

المواطن - محمد سمعه

لا زالت الأزمات مستمرة في النادي الأهلي، وذلك بعد أن طالب كل من الصربي فيجسا والروماني ميتريتا فسخ العقد مع الراقي، في حال عدم حصولهما على المستحقات المالية المتأخرة.

وقال الإعلامي الرياضي محمد النمري عبر “تويتر”: إن نجمي الأهلي طلبا فسخ العقد في حال عدم تسلم الرواتب، موجهًا سؤالًا لإدارة عبدالإله مؤمنة حول من يتحمل تبعات عدم الاستقرار في الفريق.

وكان فيجسا تقدم بخطاب لإدارة الأهلي، طلب فيه فسخ عقده، في حالة عدم سداد مستحقاته المالية المتأخرة خلال الـ15 يومًا القادمة وفقًا لـ”عكاظ”.

يذكر أن اللاعب الصربي كان انضم للنادي الأهلي قادمًا من بنفيكا البرتغالي في سبتمبر الماضي، بعقد ينتهي في يونيو 2022.

أرقام فيجسا مع الأهلي:

ولعب النجم الصربي في 18 مباراة مع الأهلي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأحرز هدفًا وصنع تمريرة حاسمة.

تفاصيل عمومية الراقي الطارئة:

يذكر أن الأهلاويين يترقبون الجمعية العمومية الطارئة التي تُقام غدًا الأحد في مقر النادي في تمام السابعة مساءً.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” أن الجمعية العمومية سوف تُقام بحضور 10 ذهبيين و 150 عضوًا عاديًّا، وسوف تُجرى عن بُعد، وخلالها سوف يتم مناقشة إدارة عبدالإله مؤمنة في الناحيتين المالية والإدارية.

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