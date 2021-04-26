فيجسا يعود ويشكر الأهلاويين

المواطن - مروة نبيل

عاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الصربي ليوبومير فيجسا إلى السعودية، الأحد، بعد غيابه طوال الفترة الماضية لتواجده في بلاده.

فيجسا يشكر الجماهير:

وقال فيجسا فور وصوله إلى السعودية: “أود أن أشكر جميع الجماهير على مشاعرهم الصادقة تجاه الوالدة، لقد عدت الآن وقريبًا سوف أكون جاهزًا، أراكم قريبًا”، وذلك وفقًا للإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

وكان فيجسا قد غاب عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يتعذر وصوله إلى السعودية بسبب وفاة والدته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ينتفض في دوري أبطال آسيا:

على الجانب الآخر، انتفض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021، حيث بدأ مشواره في مرحلة المجموعات بالخسارة أمام الاستقلال الإيراني، قبل أن يتعادل مع الدحيل القطري، ويفوز على الشرطة العراقي مرتين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الاستقلال الوصيف، فيما يتصدر الدحيل الترتيب برصيد 8 نقاط.

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