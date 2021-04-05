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حصاد اليوم
فيديو.. أطباء روس يجرون عملية قلب مفتوح أثناء احتراق المستشفى

فيديو.. أطباء روس يجرون عملية قلب مفتوح أثناء احتراق المستشفى

2021/04/05
الساعة 1:18 صباحًا
- ‎فيغرائب, حصاد اليوم, يوتيوب
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فيديو.. أطباء روس يجرون عملية قلب مفتوح أثناء احتراق المستشفى
المواطن - متابعة

 

ضرب أطباء روس مثلًا في التضحية، حين قرروا مواصلة إجراء عملية قلب مفتوح استمرت لساعات لأحد المرضى، بالرغم من اشتعال النيران في أحد الطوابق بالمستشفى.

الواقعة حدثت في مدينة بلاغوفيشينسك الروسية، حيث شرع الأطباء قبل نشوب الحريق في إجراء عملية قلب مفتوح معقدة لأحد المرضى، لكن الطاقم الفني أبلغ عن نشوب حريق كبير في المستشفى.

وواصل الأطباء متابعة العملية التي استمرت لعدة ساعات؛ حرصًا على حياة المريض، بدعم من فرق الإطفاء التي شكلت طوقًا منع وصول الحريق إلى القسم الذي تتم في داخله العملية الجراحية.


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