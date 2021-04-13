فيديو.. أمطار رعدية وبرد على الرياض

المواطن - الرياض

شهدت منطقة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، أمطارًا رعدية غزيرة وسقوط برد على أنحاء متفرقة.

امطار متوسطة حي الشفاء الرياض pic.twitter.com/A6xoN3LWE4 — ﺑﺭقہ ﺳ ﺪﯦﺭ (@bariq_Sudair) April 13, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو الأمطار التي تعرضت لها الرياض، وأصوات الرعد وأنوار البرق عقب مغرب اليوم.

طقس يوم غد:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس غدًا الأربعاء الثاني من رمضان 1442، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

حالة الطقس وحركة الرياح السطحية: وعن حركة الرياح السطحية قال المركز: إنه ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على البحر الأحمر، وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، في حين ستكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الخليج العربي.

شاهد🔴

من امطار العاصمة #الرياض بعد مغيب شمس اليوم الأول من #رمضان .. اللهم لك الحمد #اول_فطور pic.twitter.com/nFEz3ylM3f — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 13, 2021

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