فيديو.. أمين #الرياض : المترو ليس قطارًا ومحطات فقط وهذا موعد التشغيل

المواطن - الرياض

كشف أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، عن الموعد المرتقب لإطلاق مشروع مترو الرياض بعدما وصلت نسبة الإنجاز به إلى أكثر من 90 %.

أهمية مشروع مترو الرياض

وقال أمين الرياض خلال استضافته في بودكاست سقراط، إن مشروع مترو الرياض الذي يمتد على مجموعة من المسارات يصل طولها إلى أكثر 170 كم ويتضمن قرابة 80 محطة سيبدأ تشغيله قريبًا حيث كان من المتوقع أن يتم تشغيله هذه الفترة لكن ظروف جائحة كورونا أجلت الانطلاق.

وأضاف أن مترو الرياض ليس القطار والمحطات فقط، فالمشروع له روافد كثيرة مصاحبة، منها مشروع التطوير الموجه للنقل العام، وزيادة الكثافة حول محطات النقل العام، ومشروع التطوير العمراني على محاوره، ومشروع الحافلات.

مسارات مترو الرياض

وتتوزع مسارات شبكة قطار الرياض الستة بين كل من: المسار الأزرق محور طريق العليا – البطحاء بطول 38 كيلومترًا.

المسار الأحمر محور طريق الملك عبدالله بطول 25.3 كيلومتر.

المسار البرتقالي محور طريق المدينة المنورة – طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بطول 40,7 كيلومتر.

المسار الأصفر محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29,6 كيلومتر.

المسار الأخضر محور طريق الملك عبدالعزيز بطول 12,9 كيلومتر.

المسار البنفسجي محور طريق عبدالرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومترًا.

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